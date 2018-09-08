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16 yaşındaki çoban dağda ölü bulundu

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki çoban dağda ölü bulundu.

android-time 12:21 8 Eylül 2018
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16 yaşındaki çoban dağda ölü bulundu
Sivas'ta kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki çoban dağda ölü bulundu.

İmranlı İlçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Türkkeşlik köyünde yaşayan Hasan Toksoy sabah hayvanları otlatmak için evden ayrıldı. Ailesi, Toksoy’un uzun süre eve dönmemesi üzerine köylülerle birlikte arama başladı.

Yapılan arama sonucunda Toksoy köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki dağlık alanda bir ağaç altında ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından Toksoy’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenip otopsi yapılması için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

SİVAS (İHA) 

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