Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

16 yaşındaki çocuk, yengesine kurşun yağdırdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, E.U., eşi cezaevinde olduğu öğrenilen yengesi Meral U.'yu tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.

android-time 11:23
Haberler Gündem
16 yaşındaki çocuk, yengesine kurşun yağdırdı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, E.U., eşi cezaevinde olduğu öğrenilen yengesi Meral U.'yu tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Numuneevler Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Meral U. (29), iddiaya göre kayınbiraderi E.U. (16) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde kime ait olduğu bilinmeyen tabancayı alan E.U., yengesine kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Meral U., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.U. ise cinayette kullandığı tabanca ile birlikte yakalanırken, hayatını kaybeden Meral U.’nun eşinin ise bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

(DHA)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar