17 Ağustos en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları

Haftanın en kutsal günü Cuma'yı idrak ediyoruz. İslam aleminde büyük bir önemi olan bu güzel günde sevdiklerinizi tebrik etmek, Cuma gününü kutlamak sünnettir. Müslümanlar yoğun şehir ve iş hayatı nedeniyle sevdikleri ile bir araya gelemeyince Cuma mesajları atmak istiyor. Haberimizdeki en güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinizle çeşitli sosyal medya platformları aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Cuma gününüz mübarek olsun! Cuma gününü en güzel şekilde değerlendirmenin yolları vardır. Güne gusül abdesti alarak ve en temiz şık kıyafetlerinizi giyerek başlayabilirsiniz. Ayrıca Cuma gününde Cuma namazını cemaatle eda etmenin büyük bir sevabı vardır. Cuma namazının ardından cemaatle selamlaşmanın, tebrikleşmenin yanı sıra eşinize, dostlarınıza Cuma mesajları atabilirsiniz. İşte en güzel 17 Ağustos Cuma mesajları…

17 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI

Allah’ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah’ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı Cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı Cumalar…

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çoksa Salavat u Selam getiriniz. Zira sizisin Salat u Selamlarınız bana sunulur. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumlar! Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Yaşamın öyle olsun ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Duaların öyle olsun ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Yaradana sığın ki nefsin seni değil sen onu bitiresin. Hayırlı Cumalar.

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur'ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.