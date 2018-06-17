17 Haziran hava durumu: Dikkat! Meteoroloji uyardı hem İstanbul’da hem Ankara’da yağmur var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağmur başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul ve Ankara'da hava durumu başta olmak üzere tüm yurtta 5 günlük hava durumu...

Yağmur geliyor! Hem Ankara hem İstanbul bugün yağmurlu olacak. Meteoroloji verilerine göre ani sel, yıldırım ve dolu riski olduğundan uyarı yapıldı. İşte 5 günlük fotoğraflı hava durumu göstergeleri ve bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı…

TÜRKİYE’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya, Zonguldak ve Düzce, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Haca sıcaklıkları, ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya, Zonguldak ve Düzce, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’DA GÜN İÇİNDEKİ HAVA TAHMİNLERİ

ISTANBUL °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA’DA GÜN İÇİNDEKİ HAVA TAHMİNLERİ

ANKARA °C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TÜM TÜRKİYE 5 GÜNLÜK HAVA HARİTASI

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu sabah saatlerinde 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden sonra doğusu kuzeydoğudan, gece güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan, öğleden sonra geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Akdeniz akşam saatlerine kadar 6 (50 km/sa) akşam saatlerinden sonra kıyıları kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Akdeniz yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 (10-30 yer yer 40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.