Sayısal Loto sonuçları: 17 Kasım’da altıncı devir, bir sonraki ikramiye 10 milyon!

Sayısal Loto çekiliş sonucu kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından merak ediliyordu ve ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya gör;e Sayısal Loto’da kazandıran numaralar 6, 30, 34, 36, 41 ve 46 olarak belirlendi. 17 Kasım Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 878 bin 772 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu çekilişte 5 bilen 138 kişi 6 bin 290 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 8 bin 286 kişi 78 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 161 bin 25 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.
Sayısal Loto sonuçları: 6, 30, 34, 36, 41 ve 46
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
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