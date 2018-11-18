Sayısal Loto sonuçları: 17 Kasım’da altıncı devir, bir sonraki ikramiye 10 milyon!

Sayısal loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre 17 Kasım'da da büyük ikramiye devretti. Gelecek hafta ikramiyenin 10 milyonu aşması bekleniyor. İşte kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonucu kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından merak ediliyordu ve ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya gör;e Sayısal Loto’da kazandıran numaralar 6, 30, 34, 36, 41 ve 46 olarak belirlendi. 17 Kasım Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 878 bin 772 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu çekilişte 5 bilen 138 kişi 6 bin 290 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 8 bin 286 kişi 78 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 161 bin 25 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto sonuçları: 6, 30, 34, 36, 41 ve 46