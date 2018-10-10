Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

17 öğrenci hastanelik oldu

Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle 17 öğrenci hastanelik oldu. Yurttaki yemeklerin taşeron bir şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi.

android-time 04:19 10 Ekim 2018
Haberler Gündem
17 öğrenci hastanelik oldu
Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle 17 öğrenci hastanelik oldu. Yurttaki yemeklerin taşeron bir şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi.

Olay, Uludağ Üniversite’sinde meydana geldi.İddiaya göre, kampüs içerisinde bulunan Halime Hatun Öğrenci Yurdunda akşam yemeğinde “irmik tatlısı” yiyen bazı öğrenciler mide bulantısı yaşadı. Mide bulantısı, ateş, ishal gibi şikayetleri bulunan öğrencilerden 4’ü kendi imkanları ile 13 öğrenci ise ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

bursa-zehirlenme-iha-63426451_6342645

Mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi yaşayan 4 öğrenci kendi imkanları ile hastaneye gitti. Hastanede tedavi edildikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesinin üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Mide bulantısı yaşayan 13 üniversite öğrencisi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahale sonrası 8 öğrenci taburcu edilirken, 9 öğrencinin ise kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutularak tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan Kız Öğrenci yurdu önünde ambulansların hazırda bekletildiği görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin yediği yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi. İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 04:5110.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar