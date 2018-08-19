18 Ağustos Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto sonucuna göre 1 kişi milyoner oldu

18 Ağustos Sayısal Loto sonuçlarına göre Erzurum'dan 1 kişi 3 milyona yaklaşan ikramiyeyi tek başına kazandı. Sayısal Loto sonuçları belirlendi ve 1141. çekilişin kazandıran numaraları Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. Sayısal Loto sonuçlarına göre 2 milyon 665 bin lira bir kişinin oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı haberimizde.

Sayısal Loto sonuçları yine cumartesi gecesine heyecan kattı Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 141’inci hafta çekilişi yapıldı. Sayısal Loto sonuçlarına göre haftanın kazandıran numaraları 4, 12, 19, 30, 33 ve 47 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun bin 141’inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 665 bin 319 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

04 12 19 30 33 47



Sayısal Loto, 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.