18 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve büyük ikramiye belli oldu

Sayısal Loto, 18 Ağustos 2018 tarihinde Milli Piyango tarafından açıklandı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 2.665.314 TL. İşte bu haftanın 6 şanslı rakamı...

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Ağustos 2018 tarihinde açıklandı. Kurum tarafından açıklanan ikramiye verilerine göre büyük ikramiye tutarı 2.665.314 TL olarak açıklanırken, bu haftanın şanslı rakamları belli oldu.

Çekiliş Milli Piyango Ankara-Balgat binasında noter huzurunda gerçekleşti.

18 Ağustos 2018 tarihinde çıkan altı şanslı rakam: 04 12 19 30 33 47

Sayısal Loto’nun bir önceki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 884 bin 609 lira 94 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 140’ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55’er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40’ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90’ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 443 bin 303 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 924 bin 794 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 517 bin 314 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

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