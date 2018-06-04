18 bin sağlık personeli alımı başvuruları başladı? İşte KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu…

Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak 18 bin personel için başvurular başladı. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS 2018/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Sağlık personeli olarak çalışmak isteyenler başvurularını 4-11 Haziran tarihleri arasında yapabilecek.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık Bakanlığı’na 18 bin sözleşmeli personel alınacağını “ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.” sözleri ile duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün başladı. Adaylar başvuru şartlerının ÖSYM 2018/5 tercih kılavuzu ile öğrenebilecek. İşte 18 bin sağlık personeli alımı ÖSYM 2018/5 tercih kılavuzu ve başvuru şartları…

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından; Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim düzeyinden farklı unvanlarda olmak üzere toplam 18000 personel alacaktır.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından; Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim düzeyinden farklı unvanlarda olmak üzere toplam 18000 personel alacaktır.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

Adaylar tercihlerini, 04– 11 Haziran 2018 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecekler.



2016 KPSS PUANI GEÇERLİ OLACAK

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim -Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Adaylar tercihlerini, 4–11Haziran2018 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

KPSS 2018/5 TERCİH KLAVUZU VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN