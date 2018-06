On Numara sonuçları 18 Haziran: 3’e bölündü! Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. On Numara oyununun bu hafta yapılan çekilişin sonuçlarına göre 10 bilen üç kişi, 107 bin 659 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte 18 Haziran On Numara çekilişinde kazandıran rakamlar...

On Numara heyecanı son buldu ve sonuçlar canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 828. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 12, 14, 15,19, 24, 26, 30, 32, 36, 39, 45, 51, 56, 58, 61, 66, 67, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponların Sivas’ın merkez, İzmir’in Karşıyaka ve Bursa’nın Osmangazi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Haberimizden On Numara sonuçlarını sorgulayabilir ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI (18 HAZİRAN 2018)

On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi 107 bin 659 lira 20’şer kuruş ikramiye kazandılar. Talihlilerin kuponlarını Bursa-Osmangazi, İzmir-Karşıyaka ile Sivas-Merkez’deki bayilerden yatırdığı öğrenildi. İşte On Numara sonuçlarına göre ikramiye dağılımı…



On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 9 bilen 96 kişi 2 bin 242 lira 95’er kuruş, 8 bilen bin 674 kişi 128 lira 85’er kuruş, 7 bilen 16 bin 616 kişi 24 lira 60’ar kuruş, 6 bilen 102 bin 834 kişi 4 lira 20’şer kuruş ile hiç bilmeyen 177 bin 306 kişi 3 lira 15’er kuruş alacaklar.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.