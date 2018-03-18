Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıl dönümü törenlerindeki konuşmasında, "Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu sabah saat 08.15'ten itibaren tamamen kontrol altına alınmıştır. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü törenlerinde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları;

“Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle yad ediyoruz. Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah’ın izni ile yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız. Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır.

ŞU AN ORADA TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR

Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 140 bin kişi Cerablus’a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin’e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşanbilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye’nin ve milletimizin Suriye’nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.

TÖRENLER ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK KOYMA İLE BAŞLADI

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, kuvvet komutanları ve çok sayıda vatandaş katılıyor. Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü törenleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Şehitleri selamlamak için ‘TCG Salihreis' firkateyninden 21 pare top atışı yapıldı.

TBMM tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale şehrine verilen ve her yıl 18 Mart törenlerinde 18 Mart Stadyumu’nda Türk bayrağına toka edilerek göndere çekilen altın madalya, bu yıl ilk kez Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Türk bayrağına toka edildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla altın madalyanın toka edildiği Türk bayrağı göndere çekildi. Resmi törenin ardından bir grup CHP’li anıta çelenk sundu.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı törenleri, Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda devam edecek. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektörü Yücel Acer, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

İHA