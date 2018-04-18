18 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu| İşte MPi Şans Topu şanslı rakamlar

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Son üç haftadır devreden Şans Topu'nda dördüncü devir gerçekleşti. Büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılıyor. Haftalardır devreden büyük ikramiye epey birikti. Vatandaşlar kuponlarını doldurdu ve Şans Topu sonuçlarını merak ediyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu...

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından internet üzerinden canlı yayınla açıklandı. Bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı. Şans Topu oyununda devir kuralına göre 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Bu nedenler bu hafta büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtıldı. İşte 18 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu…

18 NİSAN ŞANS TOPU SONUCU

MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte haftanın kazandıran numaraları:

8, 9, 19, 20, 25 + 10





ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

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