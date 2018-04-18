18 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu| İşte MPi Şans Topu şanslı rakamlar

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından internet üzerinden canlı yayınla açıklandı. Bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı. Şans Topu oyununda devir kuralına göre 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Bu nedenler bu hafta büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtıldı. İşte 18 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu…
18 NİSAN ŞANS TOPU SONUCU
MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte haftanın kazandıran numaraları:
8, 9, 19, 20, 25 + 10
ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI
Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.
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