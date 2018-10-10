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1850’li yıllara ait! Çankırı’da ele geçirildi

Çankırı'da emniyet ekipleri tarafından 1850'li yıllara ait ve Osmanlı-Rus Savaşında da kullanıldığı düşünülen tarihi bir tüfek ele geçirildi.

android-time 21:28 10 Ekim 2018
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1850’li yıllara ait! Çankırı’da ele geçirildi
Çankırı'da emniyet ekipleri tarafından 1850'li yıllara ait ve Osmanlı-Rus Savaşında da kullanıldığı düşünülen tarihi bir tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı merkeze bağlı Esentepe Mahallesi yolunda trafik kontrolü yaptığı esnada bir otomobili durdurdu.

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Silahlara el konuldu. İHA

1850’li YILLARA AİT

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 1850’li yıllara ait ve Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen doldurma barut sistemiyle çalışan tarihi bir tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan İ.B. gözaltına alınırken, tüfeğe el konuldu.  DHA

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