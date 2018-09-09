19.90 liraya aldığı tişört başına iş açtı!

Samsun'da 19 yaşındaki M.T.B, bir mağazadan 19.90 liraya aldığı tişört ile FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan ceza alan eski rektör babasını ziyaret etmek için cezaevine gitti. Ancak, Jandarma tişörtte yazan yazıdan dolayı genci gözaltına aldı. Karakol, jandarma, adli tıp ve adliye arasında 9 saat kelepçeli kalan M.T.A, nöbetçi mahkemeye mağazadan aldığı fişi verince serbest kaldı. Tek amacının babasını ziyaret etmek olduğunu söyleyen genç, ''Bu tişört yüzlerce şubesi olan bir mağazadan alındı. Üzerinde olan yazı ile de kimseye mesaj vermek istemedim. Bunu giymek suç ise binlerce kişi suç işliyor'' dedi.

Olay, 3 Eylül günü Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Lise mezunu ve üniversiteye hazırlanan 19 yaşındaki M.T.B, anne ve diğer aile fertleriyle birlikte, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan tutuklu olan eski Canik Başarı Üniversitesi Rektörü olan babası Yunus B.’yi ziyaret etmek için cezaevine gitti. Açık görüş için arama noktasında bekleyen M.T.B’nin yanına gelen bir jandarma görevlisi üzerinde ingilizce ”BE STRONGER LIVE IN ME” (Güçlü Ol. İçimde yaşıyorsun) yazılı tişörtü görünce M.T.B’ye bu t-shirt ile içeriye giremeyeceğini söyleyerek gözaltına aldı.

Tişörtü Türkiye genelinde yüzlerce şubesi olan bir mağazadan 19.90 liraya aldığını ve üzerinde yazan yazınında anlamını bilmediğini söylemesine rağmen gözaltına alınan genç, kelepçe takılarak İlkadım Jandarma Karakoluna götürüldü. Ardından da tişört çıkarılarak atletli ve kelepçeli adli tıp kuruma sevk edildi.

Sağlık raporu alındıktan sonra tekrar jandarma karakoluna götürülüp ifadesi alınan M.T.H, FETÖ/PDY örgütü ile bir alakası olmadığını ve kıyafeti de hiç bir amacı olmadan giydiğini ifade etti. Ancak terör örgütü propagandası yapmak suçundan nöbetçi cumhuriyet savcılığına götürüldü. Savcılık sorgusunda da önceki ifadesini tekrar eden genç, adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi 3.Sulh Ceza mahkesine sevk edildi.

9 SAAT SONRA SERBEST KALDI

3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde daha önceki beyanlarını tekrar eden M.T.B, tişörtü aldığı mağazanın fişini de delil olarak vererek, ”Tişörtün bir suç unsuru taşıdığını bilmiyordum. Hâlâ daha satışı yapılıyor. Üzerinde oynama da yapmadım. Terör örgütü ile de bir alakam yoktur” diye konuştu. Mahkeme ise, gencin giydiği tişörtün mağazada satıldığını, terör örgütü propagandası yaptığı yolundaki iddianın ise sadece bir yoruma dayandığını, babasının FETÖ örgütüne mensup olma suçundan cezaevinde bulunmasının bu durumu değiştirmeyeceğini, tişörtün binlerce satıldığı düşünüldüğünde ise bu kıyafeti giyen herkesin şüpheli konumunda olacağını ve bunun hayatın olağan koşullarına aykırılık olacağını belirterek cumhuriyet savcısının adli kontrol altına alınması talebini reddederek M.T.B’yi serbest bıraktı.

PSİKOLOJİM BOZULDU. ELİM AYAĞIM TİTREDİ

Babası Yunus B.’nin 2 yıldır cezaevinde olduğunu ve FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen M.T.B, ”Bu tişörtü dışarıda da giydim. Kimsenin dikkatini çekmedi. Babam başka suçtan cezaevinde olsaydı beni yine gözaltına alırlar mıydı? Benim kimseye bir mesajım yoktur. Bu konularla da hiç bir bağlantım bulunmamaktadır. Terör propagandası da yapmadım. Türkiye'nin her yerinde mağazası bulunan ve 19.90 liraya satılan bir tişörtü giydiğim için 9 saat karakol, doktor, adliye arasında gidip geldim. Haksız yere toplumda karalandım. Psikolojim bozuldu. İlk defa ellerime kelepçe takıldı. Elim ayağım titredi” diye konuştu.