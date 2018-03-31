19 bin kişiye yeni ayrıcalıklar tanındı

Her konuda kavga eden vekiller bu konuda anlaştı. Milletvekillerine önce sağlık hizmetinde yeni haklar tanındı. Ardından diplomatik pasaport verilmesi sağlandı. Son değişiklikle de eski ve yeni vekillere VIP hizmeti hakkı sunuldu…

Milletvekilleri, son bir ayda yaptıkları yasal değişiklikler ile önce kendilerine, sonra da yüksek yargı ve üst düzey komutanlara ayrıcalıklı haklar getirdi. Vekiller ilk olarak, 8 olan ücretsiz diş implant hakkını 12'ye çıkardı. Ardından 10 bin kişilik eski ve yeni milletvekilleri ile ailelerine diplomatik pasaport verilmesini sağladı. Dün de yine gece yarısı önergesiyle bu haklara yenileri eklendi.

İŞTE SON İMTİYAZ

9 bin 590 lira emekli aylığı alan eski milletvekilleri ile 19 bin lira aylık ödenen mevcut milletvekilleri, kamuya ait tatil kampları, misafirhaneler, polis, hakim, ordu ve öğretmenevleri gibi sosyal tesislerde, o kurum personeli için belirlenen en uygun ücret ve şartlardan yararlanarak kalabilecekler.

YAKLAŞIK 19 BİN KİŞİ

KHK ve gece yarısı önergeleri ile torba yasa ve KDV kanun tasarısına eklenen maddeler ile, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay'ın mevcut ve emekli üyeleri ile görevde bulunan ve emekli olan Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, orgeneral ve oramiraller ile ailelerine de ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti hakkı tanındı.

Bunların tüm sağlık giderleri, kendi kurumlarının bütçelerinden karşılanacak.

Böylelikle 10 bin kişilik eski ve mevcut milletvekili ve ailesi, 385'i görevde 3 bini de emekli olan ve aileleriyle birlikte sayıları 9 bini geçen yüksek yargı üyesi, 100 civarındaki mevcut ve emekli üst düzey komutan ve ailesinden oluşan 19 bini aşkın, imtiyazlılar ordusu oluştu.

PASAPORT DA VERİLMİŞTİ

Tüm bu yasal değişiklikler ile 3 bin 500 civarındaki eski ve yeni milletvekili, vize ve harçtan muaf olan ve dokunulmazlık getiren diplomatik pasaportu, ömür boyu taşıyacak. Eş ve 25 yaşına kadar olan çocukları da bu haktan yararlanacak. Kendileri ve ailelerinin tüm sağlık giderlerini de devlet ödeyecek.

Hiç bir kamu görevlisine tanınmayan implant hakkını da 12 dişe kadar ücretsiz olarak yaptırabilecekler