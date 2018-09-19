19 Eylül Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu: Büyük ikramiye iki kişiye!

Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı ve üç haftadır devreden büyük ikramiye iki kişinin oldu. Talihliler Edirne ve İzmir'den çıktı. 5+1 rakamı bilenler ikramiyelerini nereden alacak? İşte Şans Topu sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

Şans Topu çekildi! Talih bu kez güldü, tam üç haftadır 5+1 şanslı rakamı kimse bilemiyordu. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen Şans Topu çekiliş sonucu belirlendi. Milli Piyango İdaresi bu hafta Şans Topu'nda büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 20 bin TL belirledi. İşte şanslı rakamlar….

19 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

2, 3, 6, 20, 30+1

İKRAMİYE KAZANANLAR NEREDEN ALACAK?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.