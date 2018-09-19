19 Eylül Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

Sayısal Loto oyunu severler kuponlarını doldurdu heyecanla sonuçları bekliyor. Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek? Her hafta Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda Çarşamba ve Cumartesi günleri Sayısal Loto çekilişi düzenliyor. İşte Sayısal Loto çekilişi saati...

Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba akşamları saat 21.40’ta Cumartesi akşamları ise 21.15’te düzenleniyor. Vatandaşlar http://www.millipiyango.gov.tr/ adresinden çekilişi canlı bir şekilde izleyebiliyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..