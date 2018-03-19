19 Mart MPİ On Numara sonuçları! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı tıkla, öğren!

Milli Piyango İdaresi canlı yayında On Numara sonuçlarını açıkladı. MPİ her pazartesi akşamı On Numara çekilişlerini canlı yayında açıklıyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Haberimizden Milli Piyango On Numara sonuçları ve en son çekilen şans oyunlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları belirlendi. Vatandaşlar internet üzerinden On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi bu hafta On Numara oyununda verilecek büyük ikramiye tutarını açıkladı. İşte 19 Mart On Numara çekiliş sonuçları…

19 MART ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi, 19 Mart On Numara sonuçları internet üzerinden canlı yayınla açıklandı. İşte haftanın şanslı numaraları…

4, 5, 11, 12, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 47, 50, 51, 54, 63, 70, 71, 79, 80

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

4, 5, 7, 10, 16, 21, 23, 27, 30, 37, 49, 52, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.