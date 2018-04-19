19 Nisan Süper Loto sonuçları | İşte MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı, kimse bilemeyince devretti! 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Süper Loto oyunu 1-54 sayı kümesi içinden çekilen 6 rakamın bilinmesi kuralına dayanıyor. MPİ bu hafta Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 681 bin TL belirledi. İşte 19 Nisan Süper Loto sonucu…
19 NİSAN SÜPER LOTO SONUCU
548. hafta Süper Loto çekiliş ve 6 şanslı rakam;
1, 12, 28, 30, 39, 45
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.
SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.
SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.
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