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19 yaşındaki Feray, evde ölü bulundu

Antalya'da Feray Söner (19), yakınları tarafından evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

android-time 19:28 1 Eylül 2018
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19 yaşındaki Feray, evde ölü bulundu
Antalya'da Feray Söner (19), yakınları tarafından evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Caddesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Feray Söner, iddiaya göre bir arkadaşıyla evde oturup bir şeyler içti. Arkadaşının ayrılmasının ardından tek başına kalan Feray Söner’den haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde genç kızı hareketsiz buldu.

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OTOPSİ YAPILACAK

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Feray Söner’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Feray Söner’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp’a gönderildi. Feray Söner’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

 

Son güncelleme: android-time 19:3101.09.2018
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