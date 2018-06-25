1977’den sonra 6 parti Meclis’te

1977 seçimlerinden sonra Türkiye'de ilk kez bir seçimden sonra 6 parti TBMM'ye giriyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre 27. Dönem parlamentosuna Cumhur İttifakı yüzde 53.62 ile, Millet İttifakı ise yüzde 34'le giriyor. HDP yüzde 11.62 ile barajı aşarak parlamentoya girdi.

Parlamentoda AKP, MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP yer alacak. Türkiye'de 1977 genel seçimlerinden sonra ilk kez Meclis'te 6 parti yer alacak.

1977 seçimlerinde CHP, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Demokratik Parti milletvekili çıkarmıştı.

1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 41.4 ile çok partili hayattaki en yüksek oy oranını almıştı.

Adalet Partisi oyların yüzde 36.9'unu alırken Milli Selamet Partisi oyların yüzde 8.6'sını, MHP oyların yüzde 6.4'ünü, Cumhuriyetçi Güven Partisi oyların yüzde 1.9'unu, Demokratik Parti oyların yüzde 1.8'ini almıştı.

1980'den önce kullanılan Nispi Temsil sistemi sayesinde bu kadar çok parti meclise girmişti. Daha sonra getirilen yüzde 10 barajı ise Meclis'te böyle bir durum ortadan kalktı.