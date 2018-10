2.2 milyon dolarlık trafik ABD belgesinde

FETÖ için Amerika'da yazılan ilk iddianameye SÖZCÜ ulaştı. Washington Bölge Mahkemesi, Kemal Öksüz’le ilgili 2016’da iddianame hazırladı. Öksüz’ün 5 yıl önce Azerbaycan’a götürdüğü kongre üyelerinin masraflarını 2 şirkete ödettiği tespit edildi.

Aytunç ERKİN

Tarih 29 Ağustos 2018… ABD vatandaşı olan ve FETÖ'den aranan Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. Öksüz'ün adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Ve o günden bu yana Öksüz'le ilgili haberler yayımlanmaya başladı. Yapılan suçlama Kemal Öksüz'ün, 2013'te ABD kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını saklamasıydı.

İDDİANAME 2 YIL ÖNCE HAZIRLANDI

SÖZCÜ, Kemal Öksüz'le ilgili başkent Washington Bölge Mahkemesi'nin 3 Kasım 2016'da hazırladığı iddianameye ulaştı. İddianamede, FETÖ'nün ‘Houston' kenti imamı Öksüz hakkında ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde yalan ifade vermek, kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki petrol şirketi SOCAR ve Azerbaycan'da kurulu PSG adlı danışmanlık şirketlerinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verildi.

KEMAL ÖKSÜZ'ÜN İFADESİ ALINMIŞ

İddianamenin 9'uncu ve 11'inci sayfasında yer alan Funding Funneled from SOCAR and AFAZ ve Funding Funneled from SOCAR and PSG (Socar'dan AFAZ ve PSG'ye kaynak) başlıklı bölümlerde 2.2 milyon doları bulan bir hibe FETÖ'cü kuruluşa gitmiş. ABD'de kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kongre üyelerine yönelik eğitim gezilerine sponsor olabiliyor. Gezi masraflarının kaynağının doğru belgelendirilmesi gerekiyor. Yine iddianamenin 8'inci sayfasında Kemal Öksüz'ün 17 Mart 2013'teki ifadesine yer veriliyor ve “Harcamaları kendi kuruluşlarımız üzerinden yaptık” açıklamasının yalan olduğu ifade ediliyor. İddianamenin 18'nci sayfasında ise Öksüz'ün ‘Bilerek ve isteyerek yanlış, hayali ve sahte ifade” (Knowingly and willfully made and caused to be made materially false, fictitious and fraudulent statements) verdiği açıkça yazılmış.

TURKUAZ AMERİKALI VE AVRASYALILAR KONSEYİ ARACI OLDU

İddianamede kongre üyelerinin Azerbaycan'a, FETÖ'cü “Turkuaz Amerikalı ve Avrasyalılar Konseyi” TCAE), “Azerbaycan'ın Dostları Asamblesi” (AFAZ) başta olmak üzere ABD'de faaliyet gösteren ve Türki Amerikan İttifakı'nın (TAA) çatısı altında bulunan yedi kuruluşun organizasyonu ile gittiği belirtildi.

FBI'IN TAKİP ETTİĞİ FETÖ VAKFININ YÖNETİCİSİ

WASHİNGTON Post, 13 Mayıs 2015'te J.B., D.K.D., R.H., Y.D.C., S.J.L., L.L., M.L.G, G.W.M. T.P ve S.S. adlı kongre üyelerinin Azerbaycan gezisini haberleştirmişti. Kemal Öksüz, FETÖ'nün 1990'larda askeriye içinde örgütlenmesinde önemli rolü olan Sait Aksoy'un Chicago'da kurduğu Niagara Vakfı'nın yöneticilerinden. FETÖ, Niagara Vakfı üzerinden Obama döneminde Illinois eyaletinde, federal bütçeden 450 milyon dolarlık “charter okullarına” (Amerika'da özel işletmelerce açılan ve devlet tarafından desteklenen okullar) kredi aldı. FBI'ın dikkatini çeken Öksüz'ün eşi de ABD'de yaşıyor. ABD vatandaşı Öksüz, etik dışı işe alma, vize ihlali ve kamu çalışanlarına kanun dışı bağış yapmaktan aranmaya başladı ve Brezilya'ya kaçtı. Türkiye kırmızı bülten çıkardı ancak ABD vatandaşı olduğu için yakalanamadı. Ancak yolun sonu Erivan'da göründü.