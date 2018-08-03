2 Ağustos Perşembe 2018 MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ çekiliş sonucu…

MPİ 2 Ağustos Perşembe çekiliş sonuçları belli oldu! Her Perşembe büyük bir heyecanla milyonları ekran başına bağlayan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 294 bin TL belirledi. Süper Loto'da bu hafta 6 şanslı rakamı bilen çıkmadı. İşte çekilş sonucu kazanan numaralar…
2 AĞUSTOS 2018 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto sonucu:
1, 7, 27, 28, 39, 51
SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.