Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2 Ağustos Perşembe 2018 MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ çekiliş sonucu…

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 2 Ağustos Perşembe 2018 çekiliş sonucunu açıkladı. Bu hafta da şanslı rakamları kimse bilemedi ve ikinci devir gerçekleşti. 2 Ağustos Süper Loto sonucunu ve büyük ikramiye tutarı haberimizde...

android-time 09:40 3 Ağustos 2018
Haberler Gündem
2 Ağustos Perşembe 2018 MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ çekiliş sonucu…
Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 2 Ağustos Perşembe 2018 çekiliş sonucunu açıkladı. Bu hafta da şanslı rakamları kimse bilemedi ve ikinci devir gerçekleşti. 2 Ağustos Süper Loto sonucunu ve büyük ikramiye tutarı haberimizde...

MPİ 2 Ağustos Perşembe çekiliş sonuçları belli oldu! Her Perşembe büyük bir heyecanla milyonları ekran başına bağlayan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 294 bin TL belirledi. Süper Loto'da bu hafta 6 şanslı rakamı bilen çıkmadı. İşte çekilş sonucu kazanan numaralar…

2 AĞUSTOS 2018 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto sonucu:

1, 7, 27, 28, 39, 51

super-loto

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar