2 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

Samsun'un Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören 2 bin öğrenciye eğitim yardımı yaptı.

Tekkeköy Belediyesi eğitime destek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 2 bin öğrencinin defter, kalem, silgi, çanta gibi eğitim öğretim araç gereçleri ile kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabıdan okul kıyafetine kadar gerekli malzemeler dağıtıldı.

Beş yıldır her eğitim öğretim yılı başlangıcında öğrencilere aralıksız eğitim desteği verildiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz genelindeki okulların ve eğitim kurumlarının boya-badana, bakım onarım, çevre düzenlemesi, parke taş, asfalt, kırtasiye yardımı, inşaat çalışmaları, oyun alanları ve yeşil alan çalışmalarının yanında 2 bin öğrencimizin kırtasiye, kıyafet ve okul araç gereç ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

Eğitim için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Hasan Togar, ”Herkesin eşit şartlarda eğitim alabilmesini önemsiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize yaptığımız yatırımların beraberinde okullarımızda da fiziki ortamlarının daha iyi olabilmesi maksadıyla çalışmalar yürütüyoruz. Eğitim öğretim kurumlarının fiziki şartları, teknolojik alt yapısı, çevresi ve imkanları ne kadar iyi olursa eğitimin kalitesi de o denli iyi olacağı görüşündeyiz” diye konuştu. Başkan Togar, ilçede son 4 yılda 11 tane yeni okul yapıldığını belirtti.