2 çocuğun ölümüne neden olan çocuk şoförün cezası onandı

Sancaktepe’de babasına ait minibüsle yaptığı kazada 2 kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.’ya, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası onandı. Karardan kısa bir süre sonra tahliye edilen R.A., cezanın onanması nedeniyle tekrar cezaevine girecek.

İstanbul Sancaktepe'de, 8 Haziran 2017 günü meydana gelen olayda, iddiaya göre 13 yaşındaki R.A.'nın kullandığı minibüs hızla sokağa, oyun oynayan çocuklara çarptıktan sonra da binaya girdi. Minibüsün önüne alarak ezdiği çocuklardan 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile minibüsün yıktığı duvarın altında kalan 4 yaşındaki Elif Dursun olay yerinde yaşamını yitirdi. Küçük kızın evde televizyon izlediği öğrenilirken, kazada 1 çocuk da yaralandı. Minibüsü kullanan R.A. olayın ertesi günü tutuklandı ve hakkında “bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl Aralık ayında R.A.'nın, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4 yıl 2 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın ardından R.A.'nın avukatı tutukluluğa itiraz etti. İtiraz üzerine üst mahkeme olan İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, R.A.'nın tahliyesine karar verdi.

4 AY DAHA CEZAEVİNDE KALACAK

Taraflar cezaya da itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, kararı uygun usul ve yasaya bularak cezayı kesin olarak onadı. İstinaf mahkemesinin kararı onamasıyla, 15 yaşından küçük olması nedeniyle yaklaşık 4 ay daha cezaevinde kalacak R.A.'nın bu süreden sonra bir yıl süreyle denetimli serbestlikten faydalanması bekleniyor.