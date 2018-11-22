2 dakikada 18 bin liralık sigara hırsızlığı kamerada

Beykoz’da bir markete giren hırsızlar, dakikalar içinde 18 bin lira değerindeki sigarayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlar beraberinde iş yerinin kasasını da götürürken soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde markete gelen 4 kişi, marketin 2 kilidini kırarak içeriye girdi. Hırsızlar sigaraların bulunduğu alana giderek dakikalar içinde değeri yaklaşık 18 bin lira olan sigaraları ve iş yerinin kasasını alarak kayıplara karıştı. Sigaraları ve kasayı araca yükleyen hırsızlar olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah markete gelen Yılmaz Çoban marketinin soyulduğunu fark ederek polise haber verdi. Markette inceleme yapan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen market sahibi Yılmaz Çoban: “Gece saat 02.30'ta 4 kişi arabayla kapıya yaklaşıyorlar. 2 dakika içerisinde kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Raftaki bütün sigaraları götürüyorlar. 18 bin lira değerinde bizde sonra polise bildirdik. İnşallah en kısa zamanda yakalayacaklar. İki tane kilidi patlatmışlar. Ve çok profesyonel gözüküyorlar. Kasayı götürmüşler komple” dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Markette gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar beyaz bir otomobil ile marketin önüne geliyor. Kapının kilitlerini kırarak içeri giren şahısların buradaki sigaraları dakikalar içinde aldıkları görülüyor. Marketten çıkardıkları sigaraları geldikleri aracın bagajına yükleyen şahıslar, kısa süre içinde olay yerinden ayrılıyor.

İHA