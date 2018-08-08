2 işçinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İstanbul Tuzla’da, Tersaneler Caddesi üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, 2 tersane işçisinin ölümüne neden olan K.K., "Belirli suçlara toplumun duyarlı olması, toplumsal huzursuzluğa yol açması gibi durumlarda tutuklamanın uygun bir tedbir olacağı gerekçesiyle" tutuklandı.

İstanbul Tuzla'da 6 Ağustos günü, cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yaya yolundan geçmekte olan tersane işçileri Güney Ersan ve Ramazan Kuş'a çarpması sonucu, 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan aracın sürücüsü K.K., dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli K.K., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Anadolu Tersanesinde iş güvenliği elemanı olduğunu belirten şüpheli K.K., bir araçla yan yana gittiğini anlatarak, “Yol daralınca bu aracın bir an üzerime gelebileceğini hissettim ve yolun ıslaklığını görünce bir anda frene bastım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Kafamı direksiyona çarptım, durduğum sırada araçtan indim. Etrafımda kalabalık vardı” dedi. Hızının ortalama 40-50 kilometre olduğunu belirten K.K., suç işleme kastının olmadığını söyledi.

ESKİ İŞ ARKADAŞLARI

Şüpheli K.K.'nin avukatı ise, olayda hayatını kaybeden işçilerin, K.K.'nin eski iş yerinden arkadaşları olduğunu söyleyerek, “Müvekkilim manevi olarak dünden beri yıpranmıştır” dedi. Öte yandan K.K.'nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

‘TOPLUMSAL HUZURSUZLUĞA YOL AÇMASI…'

Mahkeme, belirli suçlara toplumun duyarlı olması, toplumsal huzursuzluğa yol açması gibi durumlarda tutuklamanın uygun bir tedbir olacağını belirterek, K.K.'nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanmasına karar verdi.