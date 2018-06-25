2 kez iptal edilen kentsel dönüşüm projesi yeniden devrede

İstanbul’un en sorunlu kentsel dönüşüm noktalarından biri olan Gaziosmanpaşa’da iki kez mahkemeden dönen 7,12 hektarlık alanı kapsayan Yenidoğan Mahallesi’nin riskli alan imar planları yeniden hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nin 71 bin 200 metrekarelik bölümü için hazırlanan imar planlarını 25 Haziran'da itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda Bakanlar Kurulu kararı ile alanın 2013 yılında “riskli alan” ilan edildiği belirtilerek Danıştay 14. Dairesi'nin 7 Ekim 2015'te riskli alan kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldığı hatırlatıldı. Yenidoğan mahallesi sınırları içerisinde kalan planlama alanının Bakanlar Kurulu kararı ile ikinci kez riskli alan edildiği kaydedildi. Hazırlanan yeni riskli alan imar planları da İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde alınan karar ile iptal edildi.

YÜZDE 71'İ KONUT

Bunun üzerine hazırlanan yeni planlar 25 Haziran 2018'de askıya çıktı. Yeni planda alanın 50 bin 600 metrekaresi yani yüzde 71'i konut için ayrıldı. Mahallede 6 bin 600 metrekarelik ve 5 bin 300 metrekarelik iki adet eğitim tesisi planlandı. 6 bin 300 metrekare de park ve yeşil alan olarak planlandı. Parkın zeminaltı da otopark olarak kullanılacak. Yeni planda farklı olarak ilkokul alanı, park ve yeşil alanların kapasitesi nüfusa yetersiz gelmesi nedeniyle arttırıldı.

VATANDAŞ “İŞGALCİ” OLDU

Açıklama raporunda planlama alanında özellikle tapu tahsis belgesine sahip olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kendi imkanları çerçevesinde konutlarını ürettiği belirtildi. Bu yüzden vatandaşların plansız yerleşim alanlarında, ruhsatsız yığma yapılarda yaşamaya devam ettiği ifade edilerek “Alan üzerinde hak sahibi olarak tanımlanan ‘işgalcilerin' var olan mülkiyet problemi dolayısıyla yapıların yenileme imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca var olan mülkiyet problemi donatı alanlarının uygulanamamasına, ulaşım ve altyapının yetersiz olmasına neden olmakta ve olası afet ve acil durumlarda müdahaleyi güçleştirmektedir. Aynı zamanda planlama alanının gerekli altyapı hizmetleri alamamasına sebep olmaktadır. Yetersiz ulaşım ve altyapıdan kaynaklanan sorunların güvenlik ve asayiş problemlerine yol açtığı gözlenmiştir” denildi.