Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2 liseliden örnek proje: Şehitlerin ismi ölümsüzleşti

Samsun Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 2 genç, yaptıkları proje ile kentin gündemine oturdu. Gençler projelerinde Samsunlu şehitlerin adlarını sınıflara verilmesini önerdi. Okul yönetime de bunu kabul etti. Proje sosyal medyada da ilgi görünce başka şehirlerden de gençler aranarak bilgi istendi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
android-time 13:20 27 Eylül 2018
Haberler Gündem
2 liseliden örnek proje: Şehitlerin ismi ölümsüzleşti
Samsun Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 2 genç, yaptıkları proje ile kentin gündemine oturdu. Gençler projelerinde Samsunlu şehitlerin adlarını sınıflara verilmesini önerdi. Okul yönetime de bunu kabul etti. Proje sosyal medyada da ilgi görünce başka şehirlerden de gençler aranarak bilgi istendi.

Samsun Anadolu Lisesinde 11.sınıfta öğrenim gören 16 yaşındaki Berat Gök ile Berat Üslü, şehitlerin unutulmaması ve isimlerinin yaşatılması için bir proje hazırladı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

İki genç hazırladıkları projede 23 sınıf, 1 kütüphane ve 1 konferans salonuna Samsunlu şehitlerin isimlerini verdi. Proje okul idaresi tarafından da ilgi görüp kabul edilince sınıaların isimleri tek tek değiştirildi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Amaçlarının şehitlerin isimlerinin unutulmaması olduğunu söyleyen Berat Gök, ”Bu insanlar bizim için canlarını verdi. Bizde onlara saygımızı göstermek ve isimlerini yaşatmak için arkadaşımla böyle bir şey düşündük. Yaptığımız projeyi sosyal medyada paylaştık. Çok ilgi gördü. Tepki de gördü. Ama başka şehirlerden öğrenci arkadaşlar bizi arayıp bilgi istedi. Bu çok hoşumuza gitti” dedi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Proje ortağı olan Berat Üslü ise, bundan sonra 2 aşamaları daha olduğunu dile getirerek, ”Şehit ailelerini ziyaret edip onlardan yardım istedik. Sağolsun onlarda projeyi öğrenince çok sevindiler. Bundan sonra ki aşama da ise sınıfa ismini veren şehitin büyük bir fotoğfını ve özgeçmişini o sınıfın içine yerleştireceğiz. Daha sonda da okul arkadaşlarımızla şehit ailelerini tek tek ziyaret edeceğiz” dedi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

2 öğrenci projelerinin diğer okullarada örnek olmasını istediklerini belirterek, Samsun’da ki diğer okullarında şehitlere sahip çıkmasını istedi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 13:2227.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar