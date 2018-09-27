2 liseliden örnek proje: Şehitlerin ismi ölümsüzleşti

Samsun Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 2 genç, yaptıkları proje ile kentin gündemine oturdu. Gençler projelerinde Samsunlu şehitlerin adlarını sınıflara verilmesini önerdi. Okul yönetime de bunu kabul etti. Proje sosyal medyada da ilgi görünce başka şehirlerden de gençler aranarak bilgi istendi.

Samsun Anadolu Lisesinde 11.sınıfta öğrenim gören 16 yaşındaki Berat Gök ile Berat Üslü, şehitlerin unutulmaması ve isimlerinin yaşatılması için bir proje hazırladı.

İki genç hazırladıkları projede 23 sınıf, 1 kütüphane ve 1 konferans salonuna Samsunlu şehitlerin isimlerini verdi. Proje okul idaresi tarafından da ilgi görüp kabul edilince sınıaların isimleri tek tek değiştirildi.

Amaçlarının şehitlerin isimlerinin unutulmaması olduğunu söyleyen Berat Gök, ”Bu insanlar bizim için canlarını verdi. Bizde onlara saygımızı göstermek ve isimlerini yaşatmak için arkadaşımla böyle bir şey düşündük. Yaptığımız projeyi sosyal medyada paylaştık. Çok ilgi gördü. Tepki de gördü. Ama başka şehirlerden öğrenci arkadaşlar bizi arayıp bilgi istedi. Bu çok hoşumuza gitti” dedi.

Proje ortağı olan Berat Üslü ise, bundan sonra 2 aşamaları daha olduğunu dile getirerek, ”Şehit ailelerini ziyaret edip onlardan yardım istedik. Sağolsun onlarda projeyi öğrenince çok sevindiler. Bundan sonra ki aşama da ise sınıfa ismini veren şehitin büyük bir fotoğfını ve özgeçmişini o sınıfın içine yerleştireceğiz. Daha sonda da okul arkadaşlarımızla şehit ailelerini tek tek ziyaret edeceğiz” dedi.

2 öğrenci projelerinin diğer okullarada örnek olmasını istediklerini belirterek, Samsun’da ki diğer okullarında şehitlere sahip çıkmasını istedi.