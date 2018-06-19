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2 senede tam 552 kütüphane kapandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında ‘kitap okunacak’ kıraathaneler açmak yer alıyor. Ancak halihazırdaki halk kütüphanelerinin sayısı her yıl azalıyor. Ülkede 1 kütüphaneye 2 bin 761 kişi düşüyor.

Deniz AYHAN
android-time 02:59 19 Haziran 2018
Haberler Gündem
2 senede tam 552 kütüphane kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında ‘kitap okunacak’ kıraathaneler açmak yer alıyor. Ancak halihazırdaki halk kütüphanelerinin sayısı her yıl azalıyor. Ülkede 1 kütüphaneye 2 bin 761 kişi düşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “kitap okunacak ve ders çalışılacak millet kıraathaneleri inşa edeceğim” vaadi, akıllara ülkedeki kütüphanelerin son durumunu getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu yıl yıl ülkedeki kütüphane ve üye sayısını açıkladı. Buna göre ülkede 2014'te 1'i milli, bin 121'i halk, 559'u üniversite ve 27 bin 948'i eğitim kurumu olmak üzere toplam 29 bin 629 kütüphane vardı. 2015'te bu sayı 107, 2016'da ise 445 azaldı.

 

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ DE KAPANIYOR Üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 0,5 azalarak 552 oldu. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısında da yüzde 0.1 oranında düşüş gözlemlendi.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ DE KAPANIYOR
Üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 0,5 azalarak 552 oldu. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısında da yüzde 0.1 oranında düşüş gözlemlendi.

KAYITTA ARTIŞ VAR

Toplam kütüphane sayısı 28 bin 970'e düştü. Kütüphanelere kayıtlı olan üye sayısında artış, ancak gidenlerde düşüş var. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 2016'da, 2015 yılına göre yüzde 24.1 artarak 1 milyon 697 bin 90 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1.1 azalarak 23 milyon 266 bin 599 oldu. Kütüphanelerdeki materyal sayısı ise 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 2.7 azaldı.

Son güncelleme: android-time 03:0319.06.2018
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