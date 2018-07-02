2 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı | Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekiliş sonucu canlı yayında açıklandı. Şans oyunları tutkunları kazanma ihtimali en yüksek olan bu oyunu kaçırmıyor. Zengin olmak için şansını deneyenler kuponlarını doldurdu, şimdi ise internet üzerinden On Numara çekiliş sonucunu araştırıyorlar. Haberimizden 2 Temmuz On Numara sonucunu ve büyük ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi, 2 Temmuz Pazartesi On Numara çekiliş sonucunu açıkladı. On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştiriliyor ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebiliyor. Bu hafta MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 308 bin TL belirledi. İşte On Numara çekiliş sonucu ve şanslı numaralar…

2 TEMMUZ MPİ ON NUMARA SONUCU

Milli Piyango İdaresi, On Numara çekilişi sonucu aşağıdaki şanslı numaraları belirledi:

4, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 77

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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