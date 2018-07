2 Temmuz On Numara sonuçları: İkramiye Akdeniz ve Ege’ye! Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu

2 Temmuz'da yapılan çekiliş ile On Numara sonuçları belirlendi. Milli Piyango idaresi canlı yayınında belli olan sonuçlara göre ikramiye dağılımı da belli oldu. 2 Temmuz On numara çekilişin büyük ikramiye ikiye bölündü. İşte On Numara çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar...

Her hafta pazartesi günü düzenlenen On Numara çekilişinde şanslı yirmi iki rakam belli oldu. On Numara oyununda sonuca ulaşmak diğer oyunlardan daha kolay. Diğer sayılsal oyunlara göre büyük ikramiyeyi tutturma olasılığı oldukça yüksek. İşte 2 Temmuz 2018 On Numara sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI 2 TEMMUZ 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından 830.’su gerçekleştirilen çekiliş ile 2 Temmuz 2018 On Numara sonuçları belli oldu. On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

4, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 77



ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.