20 Aralık’ta kar tatili olan iller hangileri? Kırıklareli Valiliği açıklama yaptı! Edirne’de okullar tatil mi?

Trakya'da kar yağışı son birkaç gündür etkili oldu ve birçok ilde ulaşım kar yüzünden aksadı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde valilik açıklamalarıyla okullar tatil edildi. Gelen soğuk hava dalgasındaki kar yağışından en çok Kırklareli ve Edirne etkilendi. İşte Kırklareli Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı açıklamaları, 20 Aralık kar tatili detayları...

Kışın kendini iyiden iyiye göstermesiyle birçok ilden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Kar Trakya’daki illeri ciddi şekilde etkiledi. Keşan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamayla Keşan’da taşımalı eğitim yapan okullar 20 Aralık tarihinde tatil edildi. Kırklareli Valiliği’nden de kar tatili açıklaması geldi.

KIRKLARELİ VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık 2018 Perşembe Günü Kırklareli Merkez ve tüm İlçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Özel ve Resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1(bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.

KEŞAN’DA TAŞIMALI EĞİTİM YAPAN OKULLAR TATİL

Edirne'nin Keşan ilçesinde de kar yağışı sonrası buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar bugün tatil edildi.

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde taşıma yapılan yollarda buzlanma riski nedeniyle 20.12.2018 Perşembe günü taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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