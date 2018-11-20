Cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntem nedir? (20 Kasım Hadi ipucu sorusu)

Hadi bu akşam 20.30’da takipçileriyle buluşuyor, ödül ise tam 40 bin lira. Cilt temizliği için kullanılan yöntemlerden biri bu akşamki Hadi ipucu sorularından biri. Hadi her akşam 20.30'da takipçilerine birbirinden ilginç konularda sorularını yöneltiyor. 20 Kasım Hadi ipucu sorusu şöyle: Cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntem nedir? İşte cevap...

Hadi bu akşamki ipucu sorusunu yayınladı. Bu akşamki soru kişisel bakım ile ilgili… Cilt temizliği için kullanılan birçok yöntem var. Peki cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntem nedir? İşte 20 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı ve merak edilen diğer ayrıntılar…

20 KASIM HADİ İPUCU SORUSU: CİLDİ ÖLÜ DERİDEN ARINDIRMAK İÇİN KULLANILAN YÖNTEM NEDİR?

CEVAP: PEELİNG.





PEELİNG NEDİR?

Peeling zamanla ciltte oluşan ve yapılan bakımların olumsuz etkisini önleyen ölü derinin ciltten temizlenmesi ve alttaki temiz, canlı, sağlıklı derinin ortaya çıkmasını sağlayan bir tür maske uygulamasıdır.Ciltte biriken ölü hücreler düzenli olarak arındırılırsa gözenekler temizlenir ve siyah-beyaz noktaların azalmasına yardımcı olur.

Peeling uygulaması yüzü bebeksi bir görünüme kavuşturur. Fakat her uygulamanın aşırısında olduğu gibi çok fazla peeling yapmak yüzde tahrişe, bakteriyel enfeksiyon oluşumuna sebep olur ve sivilceleri çoğaltır. Sivilceli ve yaralı bölgelere peeling yapılmamalı, göz ve dudak bölgesine özen gösterilmelidir. Uygulama sonrasında da cilde mutlaka nemlendirici takviyesi yapılmalıdır. Ayrıca peeling, cildin kendini koruması konusunda tembelleştirdiği için ciltte farklı sağlık sorunlarına neden olabilir.