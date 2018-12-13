20 liralık tavayla başına vurup 100 bin lirasını gasp etmişler

Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtan ve "Terör örgütüne karışmışsın. Elindeki tüm para ve altınları hazırla" diyerek bir kişinin 100 bin lirasını gasp ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Halil Karakaya (26) ve Mehmet Güneş (27) ile şikayetçi Ali Bircan Özaras (69) ve taraf avukatları hazır bulundu. Dolandırıcılık suçunu kabul eden tutuklu sanık Halil Karakaya, “Ailemle problemlerim vardı. İşsizdim. Parasını zorla almadım. Sadece kandırarak aldım. Dolandırıcılık suçunu parasız kaldığım için işledim. Ben kimseyi yaralamadım” dedi. Başka bir suçtan tutuklu sanık Mehmet Güneş ise pişman olduğunu dile getirerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İLGİLİ HABER İstanbul'da silahlı gasp!

“20 LİRALIK TAVAYLA BAŞIMA VURDULAR”

Mağdur Ali Bircan Özaras, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, şikayetinden asla vazgeçmeyeceğini dile getirerek, “Olay geçen yıl temmuzda oldu. Beni ‘Terör örgütüne karışmışsın. Elindeki tüm para ve altınları hazırla’ diye telefondan aradılar. Para ve altınlarımı hazırladım. Eve girince çantayı aldılar. Yeni aldığım 20 liralık tavayla başıma vurdular. Gerisini hatırlamıyorum. Başıma 20’den fazla dikiş attılar. Hanıma evlenirken taktığım bilezikler vardı. Emekli oldum. Biriktirdiğim tüm paralar gitti. Tüm altın ve paralarımı geri istiyorum. Cezalarını da çeksinler” dedi.

İLGİLİ HABER Akrabasına film senaryosu gibi gasp tuzağı kurdu

Şeker Mahallesi’nde ikamet eden Ali Bircan Özaras, geçen yıl temmuz ayında evine “polisiz” diyerek giren 2 kişi tarafından darp edilmiş, altın ve paraları alınmış, şikayet üzerine yakalanan şüpheliler Halil Karakaya ve Mehmet Güneş tutuklanmıştı. AA