20 Mayıs Teravih namazı saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar iftarlarını açtıktan sonra teravih namazı kılıyor. Teravih namazı saat kaçta sorusunun yanıtını ve diğer tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Ramazan’ın en önemli ibadetlerinden olan Teravih namazı Ramazan ayı boyunca her gün yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınır. Bulundukları şehirlerde yatsı ezanın kaçta okunduğunu ve teravih namazının saat kaçta kılındığını merak eden vatandaşlar iftarlarını açmalarının ardından teravih namazı kılıyor. İşte il il namaz saatleri…

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TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.