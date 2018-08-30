20 yaşındaki Yaren, kazada öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, çevre yolunun sağ şeridinde duran otomobile TIR'ın çarptığı kazada yaralanan Yaren Uzuntepe (20) hastane yaşamını yitirdi, arkadaşı Gülbeyaz Madenci de yaralandı.

Kaza, Kaynaklar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buca’dan Gaziemir yönüne giden İsmail Madenci yönetimindeki otomobil, çevre yolunun sağ şeridinde durdu. H.Y. yönetimindeki yabancı palakalı TIR, duran otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü İsmail Madenci’nin kızı Gülbeyaz Madenci ile onun arkadaşı Yaren Uzuntepe’yi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Uzuntepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Madenci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsü gözaltına alındı. DHA