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20 yıldır aynı manzara! Mahalleli isyan etti

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Çiçekli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toplanan mahalleli, patlayan kanalizasyon borularından mezarlığa pis su sızdığını öne sürerek, tepki gösterdi. İmam Muhammet Altaç, "Yıllardan beridir bu sorun yaşanıyor. Daha dün bir cenazemizi resmen pis suyla nemlenmiş mezara defnettik, artık yeter" dedi.

android-time 20:56
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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Çiçekli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toplanan mahalleli, patlayan kanalizasyon borularından mezarlığa pis su sızdığını öne sürerek, tepki gösterdi. İmam Muhammet Altaç, "Yıllardan beridir bu sorun yaşanıyor. Daha dün bir cenazemizi resmen pis suyla nemlenmiş mezara defnettik, artık yeter" dedi.

İznik ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesinde bir grup vatandaş, mezarlıkta toplanarak, mezarlık yakınından geçen kanalizasyonun borularının patladığını iddia etti. Mahalleli, patlak borulardan sızan pis suların mezarlığa aktığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

FOTO: DHA- BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE KIRSAL ÇİÇEKLİ MAHALLESİNDE VATANDAŞLAR MEZARLIK BOLGESİNDE KANALİZASYON BORULARININ PATLADIĞINI İDDİA ETTİ

FOTO: DHA- BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE KIRSAL ÇİÇEKLİ MAHALLESİNDE VATANDAŞLAR MEZARLIK BOLGESİNDE KANALİZASYON BORULARININ PATLADIĞINI İDDİA ETTİ

Mahalle sakinlerinden İmam Muhammet Altaç da, “Yıllardan beridir bu sorun ile karşı karşıyayız. Daha dün bir vatandaşımızı resmen pis suyla nemlenmiş mezara defnettik, artık yeter” dedi. Muhtar Halil Gergin ise, “Çözüm aramak amacıyla başvurmadığımız merci kalmadı. Henüz bir gelişme olmadı. Şu anda mezarlar çökmeye başladı, acil yardım istiyoruz. 20 senedir aynı manzara” ifadelerini kullandı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:1319.12.2018
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