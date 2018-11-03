‘200 milyon yıllık tabiat parkı yok olacak’

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolları nedeniyle, 200 milyon yıllık süreçte oluşan Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın yok olacağını savundu. Ağdacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı itirazda bulundu.

İnşa çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nda bağlantı yolları için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda 200 milyon yıllık süreçte oluşan Marmara Bölgesi’nin en önemli doğa harikalarından olan Gebze Ballıkayalar bölgesine de yol yapılacak.

Bölgede yer alan 17 bin ağacın kesileceğini belirten Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Gebze Ballıkayalar bölgesinden geçecek olan Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları projesine itiraz etti. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazılı itirazı ileten oda başkanı Sait Ağdacı yetkilileri göreve çağırdı.

Çevre Mühendisleri Odası'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazdığı itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı; “Rapor ile ilgili öncelikli konu, ÇED Yönetmeliğinin ‘Komisyonun çalışma usulü ve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi' başlıklı 12. Maddesine göre uygun bir inceleme yapılmamış, olumsuz kurum görüşü bulunmasına rağmen (Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz görüşü) İnceleme Değerlendirme süreci durdurulmamış, komisyon çalışmaları devam etmiştir.”

“200 milyon yıllık geçmişi olan Ballıkayalar Tabiat Parkı için verilen olumsuz görüş görmezden gelinmiştir.” denilen raporda şu tespitlere yer verildi; “Her ne kadar SİT alanının kuzey sınırına çok yakın bir bölümden geçmesine rağmen, rüzgar esme yönlerine göre hem inşaat hem işletme dönemi boyunca oluşacak tüm emisyonlar Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın iç kısımlarına doğru taşınacaktır. Bu da sadece geçtiği bölgenin değil Tabiat Parkı'nın tamamı için bir sorun oluşturacağını göstermektedir. Bunun dışında raporda birkaç satırlık bir Acil Müdahale Planı dışında böylesine büyük ve önemli bir proje için acil durumlarda nasıl bir yol izleneceğine dair en ufak bir bilgi verilmemiştir. Projenin ciddiyetini anlamamız açısından önemli bir husus olması dışında bir anlam ifade etmemesi, oluşabilecek iş cinayetleri ve çevre felaketleri konusunda bir uyarıcı olarak görülmelidir.

Güzergahta nesli tehlike altında olan kukumav, çil keklik, kınalı keklik, kayasıvacısı, kır incirkuşu, mavi doğan, ebabil ve karasağan gibi kuş türlerinin bulunması, proje alanında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmit Orman İşlete Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme değerlendirme formunda projenin Kocaeli ili sınırlarında Orman Sayılan Alan Miktarı 841 bin 522 metrekaredir. Orman Sayılan Alan içerisinde kullanılacak yol güzergahı göz önüne alındığında yaklaşık 17 bin adet ağacın kesilmesi söz konusu olacaktır. Yapımı planlanan yolun yolculuk süresini 35 dakika Kısaltacağı öngörülmektedir. Sürenin bu kadar kısaltılması; Ballıkayalar gibi 200 milyon yıllık süreçte oluşmuş bir Tabiat Parkını yok etmeye, bölgedeki mevcut tarım arazileri ile 17 bin adet ağacın kesilmesine değmeyeceği aşikardır. Bu projenin halkın ve çevrenin yararına olmadığı düşüncesiyle ÇED raporuna TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak itiraz ediyoruz.”