200 yıllık tarihi hastane içler acısı halde

Yaklaşık 2 yıl önce Sağlık Bakanlığına devredilen ve halen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla faaliyet gösteren eski Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi, bakımsızlıktan viraneye döndü.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a çağrıda bulundu ve “Burası 200 yıllık tarihi bir tıp merkezi, çürüyor sahip çıkın” dedi.

2016 yılında KHK ile Sağlık Bakanlığına devredilen askeri hastanelerden olan Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi, bakımsızlıktan çürüyor. Tavan ve duvarlarında ciddi tahribat olan ve çatısında akıntılar meydana gelen hastane, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı olarak aktif bir şekilde hizmet vermesine rağmen bakımı yapılmıyor.

FOTOĞRAFLARLA ANLATTI

TBMM'de konuyu gündeme taşıyan CHP Sağlık Komisyonu üyesi Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, hastanenin içler acısı halini fotoğraflarla anlattı. İrgil, “Devlet hastanelerinde hizmet verme oranı ve hizmet kalitesi oldukça düştü. Sağlıkta dönüşüm topluma farklı bir algıyla sunuluyor. Tarihi Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi buna örnektir” dedi. İrgil, partisinin Sağlık Komisyonu üyesi milletvekilleri Erkan Aydın, Çetin Arık ve Hüseyin Çamak ile TBMM’dfe yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Askeri hastaneler devlet hastanelerine devredildi ve 200 yıllık geçmişi olan Kasımpaşa Deniz Hastanesi bunlardan biri. Sağlık Bakanını göreve davet ediyorum; devraldıkları askeri hastaneleri kimliklerine, tarihlerine ve misyonlarına uygun olarak düzenlemeleri gerekir. Bu hastane şu anda aktif ama sanki terk edilmiş, harap ve yıkık halde. Sağlıkta çağ atladık diyen AKP'nin İstanbul'un göbeğindeki devlet hastanesi bu. Geriye doğru bir çağ atlama. Sağlık Bakanlığını Kasımpaşa Deniz Hastanesine sahip çıkmaya davet ediyoruz”

1827'DE KURULDU

Kasımpaşa Asker Hastanesi 1827 yılında Bahriye Merkez Hastanesi adıyla, İstanbul Kasımpaşa Sakızağacı semtinde kurulmuştu. 15 Aralık 2003 tarihinde TSK Sağlık Hizmetleri Komutanlığına bağlandı, 1 Ağustos 2005 tarihinde ismi Kasımpaşa Asker Hastanesi olarak değiştirildi. 4 Eylül 2005 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinden TSK Sağlık Hizmetleri Komutanlığına devredildi. 8 Eylül 2008’de ise İstanbul Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığına bağlandı. 2016’da yayınlanan KHK ile de Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Hastane halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası adıyla hizmet veriyor.