2005’ten bu yana kağıt için kaç para ödedik?

CHP PM Üyesi, milletvekili Haydar Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Türkiye'de yerli üretim olmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıları sordu. Akar, "2005'ten bu yana ne kadar kağıt ithal edilmiştir? Bu süre içerisindeki kağıt ithalatı için ne kadar para ödenmiştir?" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle TBMM’ye kağıt üretimiyle ilgili soru önergesi verdi.

Akar soru önergesinde şu ifadeleri kullandı; “Gazeteler, tamamının yurt dışına bağımlı hale getirildiği kağıt maliyetleri nedeni ile bugün ekonomik olarak zorlanmakta kapanma noktasına gelmektedir. Dolar kurunun gün ve gün rekor kırdığı bu dönem de 1 ton kağıdın maliyeti 2 yıl önce 450 dolar iken şu an 800 doları bulmuştur. Benzer durum yayınevleri içinde görülürken kitap kağıdının tonu 750 EURO’dan 900 EURO’ya yükselmiştir.

KAĞIT ALMA GÜÇLÜĞÜ

AKP iktidarına yakın yayın organları her türlü kamu imkanı ile özellikle reklam pastasından büyük paylar alırken doğru habercilik peşinde olan ve yanlış politikaları eleştiren aslında mesleklerinin gereğini yapan gazeteler bugün ayakta kalma savaşı vermektedir. Bugün yanlış politikalar ve alınan kararlar yüzünden kağıt alma güçlüğü çeken gazetelerin kimilerinin geçici olarak basımını durdurduğu kimilerinin sayfa sayılarını azalttığı kimilerinin de zam yapmak zorunda kaldıklarını üzülerek görmekteyiz.

ÖNLEM ALACAK MISINIZ?

Buna göre; gazete, dergi ve yayınevlerini ekonomik olarak zorlayan kağıt alımların da şartların iyileştirilmesi için bu sektöre herhangi bir vergi kolaylığı sağlamayı düşünüyor musunuz? Şu an içinde bulunan durum için alınan önlem ve plan bulunmakta mıdır? Türkiye’de kağıt üretimi yapılıyor mu? Yapılıyorsa hangi fabrikalarda ne kadar yapılmaktadır? Bu üretim Türkiye’nin kağıt ihtiyacının ne kadarını karşılamaktadır? Bugün gelinen tablodan sonra bu konuda yeni yatırımlar yapılacak mıdır? Yanlış politikalar nedeni ile kağıt üretiminin yapılamadığı ve dışa bağımlı hale getirildiği ve artan kur nedeni ile yayın kuruluşlarında çalışan binlerce çalışanın işsiz kalmaması için ivedi olarak gereken adımları atacak mısınız? 2005’ten bu yana ne kadar kağıt ithal edilmiştir? Bu süre içerisindeki kağıt ithalatı için ne kadar para ödenmiştir?”