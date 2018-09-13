2015’te engelliler için verilen vaatler unutuldu…

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan 2017 Dünya Engelli Raporu’na göre dünyada 1 milyarın üzerinde engelli insan yaşıyor. 2017 yılı sonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise ülkemizde 5 milyon civarında insanımızın en az bir engeli olduğu belirtiliyor. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 2015 yılı seçim beyannamesine göre engelli vatandaşların hayat kalitesini yükselteceğini söyleyen iktidara, hatırlatmada bulundu. Tığlı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı’na “Verdiğiniz vaatleri neden yerine getirmediniz?” diye sordu.

CHP'li Tığlı, “Hayatın her alanında yaşam zorluğu çeken engelli vatandaşlarımız, evlerinin dışında sosyal ve kültürel alanlardan faydalanmak için başkalarından yardım almaya mahkûm hale getirilmiştir. Gerek kaldırımlarda, gerek toplu ulaşım araçlarında, gerekse üst geçitlerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmalar çözüm odaklı olmamıştır” dedi. Tığlı, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yaya alt ve üst geçitlerinin engelli vatandaşlarımızın kullanıma uygun olmadığını söylerken engelli vatandaşlarımıza ülke bütçesinden yaptığınız maddi yardımları mı yoksa onların engellerini ortadan kaldıracak imar düzenlemelerini ve çalışmalarını mı daha faydalı buluyorsunuz? ” diye sordu.

Tığlı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a şu soruları sordu:

-Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yaya alt ve üst geçitlerinin her hangi birinde engelli asansörü ya da engelli rampası var mıdır? Varsa asansörler ve engelli rampalar, engelli vatandaşların başka birinden destek almadan kullanabileceği şekilde mi düzenlenmiştir? Kendi başlarına kullanacakları şekilde düzenlenmemişse bunun gerekçeleri nelerdir?

-Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun bir şekilde düzenlenemeyecek ya da onarılamayacak olan ve kent estetiğini bozan geçitler ne zaman kaldırılacaktır?

– AKP'nin 2015 yılı seçim beyannamesine göre engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini arttırmak için verdiğiniz vaatleri neden yerine getirmediniz? Engelli vatandaşlardan almış olduğunuz her bir oyun hakkını neden vermiyorsunuz?

AKP'NİN 2015 VAATLERİ ŞÖYLEYDİ:

Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerinin tasarlanmasına çalışacağız

-Özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaştıran politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

-Engelli gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal altyapıları güçlendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal alan ve hizmetleri, engelli genç bireylerin katılımına olanak verecek şekilde düzenleyeceğiz.

-Engellilere özel Bilgi Toplumu Bilişim Teknolojileri yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

-Hedefimiz, şehirlerimizi insan dostu, çevre dostu, estetik, katılımcı ve müreffeh marka şehirler haline getirmektir. Bu doğrultuda, imar mevzuatını günün ihtiyaçlarına uygun olarak revize edeceğiz. Kentsel tasarım ilkelerini ve uygulamalarını; engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olanlar gibi özel ilgi bekleyen kesimlerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak üzere geliştireceğiz.

-Yaşlılarımız, engellilerimiz ve çocuklarımız öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama ve kentsel tasarım uygulamalarımızı daha da geliştireceğiz.