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2018 ALES geç başvuru tarihi ne zaman? | ALES başvuru ekranı

ÖSYM, öğrencilere başvuru tarihlerini kaçırdıkları takdirde yeni bir fırsat sunuyor ve bir günlük başvuru tarihi belirliyor. 18 Kasım'da düzenlenecek ALES için de geç başvuru tarihi belli oldu. Peki 2018 ALES geç başvuru tarihi ne zaman? Nasıl başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar...

android-time 21:05 9 Ekim 2018
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2018 ALES geç başvuru tarihi ne zaman? | ALES başvuru ekranı
ÖSYM, öğrencilere başvuru tarihlerini kaçırdıkları takdirde yeni bir fırsat sunuyor ve bir günlük başvuru tarihi belirliyor. 18 Kasım'da düzenlenecek ALES için de geç başvuru tarihi belli oldu. Peki 2018 ALES geç başvuru tarihi ne zaman? Nasıl başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar...

ALES’e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar katılabilirler. ALES geç başvuru tarihi 10 Ekim Çarşamba olarak belirlendi. Adaylar saat 23.59’a kadar ALES başvurularını tamamlayabilecek. Sınava başvuru yapabilmek için kılavuzda belirtilen bankalara 100 TL ödemek gerekiyor. ALES başvurularınızı aşağıda bulunan linke tıklayarak TC kimlik numaranız ve şifrenizi girerek yapabilirsiniz.

ÖSYM AİS ALES BAŞVURU EKRANI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES); Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte; yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili  kurumların  kullanacakları  puanları  veren  bir  sınavdır.

Sınava katılmakisteyen  adaylar, 2018-ALES BaşvuruKılavuzu   ile   Aday Başvuru Formuna, başvuru   süresi   içinde   ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden  ulaşabilirler.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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