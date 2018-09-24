2018 AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF kayıt işlemleri hakkında her şey!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 25 Eylül Salı günü başlayacak. AÖF kayıt yenileme ödemeleri nasıl yapılacak? AÖF kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek isteyenler dikkat! AÖF kayıt yenileme işlemleri 25 Eylül Salı Günü başlayacak ve 5 Ekim Cuma günü sona erecek ve kayıt yenileme süresi uzatılmayacak. İşlemlerinizin doğru bir şekilde tamamlanması için haberimizdeki ayrıntılara dikkat etmenizde fayda var.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ- TIKLA BAŞVURU YAP

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada “17 lisans ve 12 önlisansın programlarında 353 ders intibakı yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır. Bu değişikliklerle yapılan ders intibaklarının bilgi işlem ortamında teknik işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme bölümünden 25 Eylül 2018 Salı günü başlayacaktır.” denildi.

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILACAK ÖDEMELERE DİKKAT!

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 05 Ekim 2018 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.