2018 Aşure günü ne zaman? İşte Muharrem ayı tarihi…

Muharrem ayına girmemize sayılı günler kaldı. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen, Müslümanlar için büyük bir önemi olan Muharrem ayı hürmetli bir aydır. Kur'an'da öneminden bahsedilen Muharrem ayında en çok bilinen ibadetlerden biri de aşure yapmaktır. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman? İşte Muharrem ayı hakkında bilinmesi gerekenler...

Hicri Yılbaşı manasına gelen Muharrem ayı 11 Eylül Salı 2018 günü başlıyor.Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki acısı başta olmak üzere On iki İmamlar’ın acılarını anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Muharrem Matemi’nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.

Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu’nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin’in kurtulması ve Ali’nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah’a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

İşte 2018 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem – 2018: 11 Eylül 201 Salı

10 Muharrem – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

Hicri yılbaşı – 2018: 11 Eylül 201 Salı

Aşure günü – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe