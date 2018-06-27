2018 Bedelli askerlikte son durum: Bedelli askerlik ne kadar olacak? Yaş sınırı kaç olacak?

Bedelli askerlikte son durum vatandaşlar tarafından son dönemlerde en çok merak edilen konulardan biri...Seçim çalışmaları sırasında bizzat Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği bedelli askerlik ile ilgili Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni Meclis'in atacağı ilk adımlardan birinin bedelli askerlik olduğunu söylemişti. Peki bedelli askerlikte son durum ne? Bedelli askerlik ne kadar olacak? Yaş sınırı kaç olacak? İşte bilinmesi gereken bütün ayrıntılar...

Bedellide yeni iddia: Yaş 26, bedeli 20 bin lira! Bedelli askerlik 5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir.” dedi. Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Yenişafak’ta yer alan habere göre AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan bedelli askerliğin detayları netleşiyor. Bedelli askerlikte yaş sınırının 26 ücretin ise 20 bin TL olması planlanıyor. Bir önceki bedelli askerlikte ücret 18 bin TL idi. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik için belirlenen ücret henüz netleşmedi ancak daha önceki bedellilerin 30 bin ve 18 bin TL olmasından hareketle muhtemel senaryolardan biri bu rakamın 20 ile 30 bin lira arasında olması yönünde. Peki vatandaşlar bedelli askerlik için bir özel ve ya bir kamu bankasından 20 ve 30 bin TL'lik krediyi 12 ya da 24 ay vadeyle kullandıklarında ne kadar ödeyecekler? İşte cevabı: