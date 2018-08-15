2018 Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav sonucu için tarih belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sorular cevaplardan puanını hesaplayan adaylar resmi ehliyet sınavı sonuçları için gün sayıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile birlikte meb.gov.tr üzerinden ehliyet sonuçlarına ulaşabilecekler. Peki MEB 2018 ehliyet sınavı sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sınav takvimi ile duyurdu. Sürücü adayları ehliyet sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarını 16 Ağustos tarihinde açıklayacağını duyurdu. Ehliyet sonuçları MEB resmi sitesi üzerinden öğrenilecek.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen ehliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı 2018 sınav takvimine göre belli oldu. Binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçlarının 16 Ağustos’ta resmen açıklanması bekleniyor. Ancak saat bilgisi paylaşılmadı. Bir önceki sınav saat 16:30'da açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarına MEB’in internet sayfası http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları, soru ve cevapları ne zamana açıklanacak sorusunun yanıtı aranıyor. Ehliyet sonuçları MEB resmi sitesi üzerinden öğrenilecek. Sınav soruları ve cevapları ise MEB sitesinden erişime açıldı.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70’dir.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI TARİHİ…

Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarını 16 Ağustos tarihinde açıklayacağını duyurdu. Ehliyet sınavına girerek sürücü belgesi alma hakkı için ter döken adaylar ehliyet sınavı soru ve cevaplarını geçtiğimiz haftalarda edinmişti.