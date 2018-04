2018 Erken seçim ne zaman? İşte genel seçim tarihi

Devlet Bahçeli'nin önceki gün yaptığı erken seçim çağrısı AKP'de karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmenin ardından erken seçim kararı alındı. Peki 2018 erken seçim ne zaman? Türkiye yeni bir yönetim sistemine bu seçimlerin ardından geçiş yapacak. Seçimler nasıl yapılacak? Süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Erken seçim kararı için kim, ne dedi? İşte erken seçim hakkında son dakika gelişmeler...

Erken seçim ne zaman yapılacak? Türkiye, son dakika gelen erken seçim haberlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenledi. İşter erken seçim hakkında bilinmesi gereken her şey…

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin, “Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Geniş bir yelpazede istişare ettik. Sayın Bahçeli’nin dünkü konuşmasında erken seçim teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması bir çok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. 7 Ağustos 2016’da Yenikapı’daki büyük miting ise milletimizin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur.”

“16 Nisan halkoylamasına giden süreçte milletimizin açtığı bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğinin yine sayın Bahçeli’nin ön açması ve desteği ile 16 Nisan’da hayata geçirme imkanı bulduk. Buna göre, Anayasa değişikliğinin ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir.”

“ESKİ SİSTEMİN HASTALIKLARI DEVAM EDİYOR”

“Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Buna rağmen tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun bir şekilde 2019 Kasım’ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye’de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir.”

“Kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi, uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı çağrıyı bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.”

ERKEN SEÇİM TARİHİ: 24 HAZİRAN 2018

“Türkiye’nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu erken seçim kararının açıklanması ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye’deki gelişmelerin hızlandığı makroekonomik değerlerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık kaldığımız sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Ak Parti ve MHP Meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır. Kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

SEÇİMLER NASIL YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50'ye ulaşamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. Yasaya göre ikinci tur seçimler ilk tur oylamaların yapıldığı tarihi izleyen ikinci pazar günü yapılır. Bu hesaba göre 24 Haziran 2018'de yapılacak ilk turda yüzde 50'ye ulaşamazsa ikinci tur oylamalar 8 Temmuz 2018'de yapılacak. İkinci turda da en yüksek oyu alan isim 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1. TBMM ONAYI

Erken seçime gidebilmek için anayasa değişikliği gerekmiyor, ama kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafindan onaylanması şart. TBMM'de toplam 539 milletvekili var. Erken seçime gidilmesinin kabulü için tezkereye 276 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor.

2. YSK’DAN TAKVİM AÇIKLAMASI

Erken seçim kararı alınmasından sonra propaganda ve seçim kurallarını belirleyecek ve kampanyalar başlayacak. YSK ilan edilen seçim tarihine göre seçime gidecek partilerin belirlenmesi, adayların ilanı, seçmen kütüklerinin yenilenmesi, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi, oy pusulalarının bastırılması hazırlığına başlıyor.

3. YENİ SEÇİM SİSTEMİ

Türkiye, 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini bir arada yapacak. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı için aday gösterecek. TBMM dışından aday gösterilenler için ise 100 bin imza gerekiyor.

HANGİ PARTİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Salı günkü erken seçim çağrısına siyasi partiler de karşılık verdi. AKP'de karar için Erdoğan işaret edilirken, genel hava “Ok yaydan çıktı, seçim kaçınılmaz”a dönüştü.

CHP'den ilk yanıt ‘hodri meydan' oldu. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Hodri meydan, erken seçime hazırız. Türkiye'yi bu sıkışmışlıktan çıkarmanın yolu seçimdir” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, “Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de partisinin yasal olarak seçime girip giremeyeceği tartışmalarına ilişkin “Zamanında ya da erken, bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok” diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “Türkiye'nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değildir” diyerek Bahçeli'nin çağrısına destek verdi.

KAYNAK: SÖZCÜ-İHA-BBC TÜRKÇE