Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2018 İl il bayram namazı saatleri…

Oruç sona erdi, Ramazan Bayramı geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde müminler cemaatle birlikte bayram namazını eda edilir. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bayram namazı için bakımlı ve temiz olmak adettendir. Bayramın simgesi olan bayram namazını kılmak isteyenler için bayram namazı saatlerini haberimizde derledik. İşte Diyanet'in yayınlandığı 2018 il il bayram namazı vakitleri...

Ramazan Bayramı geldi, müminler sevdikleri ile birlikte bayramı karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Bayramın en önemli unsurlarından biri bayram namazıdır. Ve Ramazan Bayramı’nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Vatandaşlar da yaşadıkları şehirde bayram namazı saat kaçta kılınacak merak ediyor. Bayram namazı vakitleri il il değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen bayram namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte il il bayram namazı saatleri…

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul bayram namazı saati: 06:17

Ankara bayram namazı saati: 06:04

İzmir bayram namazı saati: 06:31

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.