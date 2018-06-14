2018 il il bayram namazı saatleri: Tokat bayram namazı vakti kaçta?

2018 yılı Ramazan Bayramı geldi. Tüm dünyada ve Tokat'taki islam alemi bu mübarek ayın sonunda bayram namazını kılacak ve eş, dost akraba ziyaretlerini gerçekleştirecek. Peki Tokat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı vakitleri...

Tokat'ta bayram namazı saatinde camilere gidilecek ve namaz kılınacak. Ramazan Bayramı’na namaz ile başlama isteyenler il il namaz valkitlerini araştırıyor. Diyanet tarafından belirlenen Tokat ve il il bayram namazı saatleri haberimizin devamında.

TOKAT'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Tokat’da vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 05:48‘de kılacak.

İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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Ali Paşa Camii

Tokat Merkezde Cumhuriyet meydanında bulunan ve Tokat'ın en bilinen camisi olan Ali Paşa Camii 1572 yılında Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Beyazıt'ın damadı Ali Paşa Tarafından yaptırılmıştır. Şehzade Beyazıt Babasına karşı ayaklanınca İran'a kaçmış ve orada öldürülmüştür. Damadı Ali Paşa'da Tokat'ta yaşamaya zorunlu bırakılmıştır. Ali Paşa da Tokat'ta merkeze kendi adını taşıyan bu camii ve hamamı yaptırmıştır. Cami yanında Ali Paşa ‘nın hanımı ve oğlunun türbesi de vardır. Cmide şadırvan bulunmakta olup. Cami Bahçesinde birkaç uluçınar da bulunmaktadır. Tokat'ın en meşhur Camisidir. Tokat Kalesi Cami bahçesinden güzel görülebilmektedir.

Meydan (Hatuniye) Camii

Tokat'ın Meydan semtinde bulunmaktadır. Sultan 2. Beyazıt'ın annesi Gülbahar Hatun tarafından 1484 yılında yapılmıştır. Cami, medrese, imaret olarak yapılan bu eserler, daha sonra 4.Eylül.1493 tarihinde Vakıf kurularak vakfedilmiştir. Bugün Cami yanında medrese ve imaret Sedirhan, Pirhan, Hanedan adlı lokanta cay evi olarak halka hizmet etmektedir. Meydan Camii çevresinde yapılar zamanla yıkılarak Camii çevresinden temizlenmiştir. Şadırvan ve bahçesinde ulu çınar ağaçları bulunmaktadır. Tokat Kalesi Camiden güzel manzara ile seyredilebilmektedir.

Behzat Camii

Bahzat deresi, Behzat Bulvarı, Behzat Çarşısı yanında bulunan Camii, Kanuni Sultan Süleyman Zamanında Fakih oğlu Hacı Behzat tarafından yaptırılmıştır. Hacı Behzat, Behzat_ı Veli olarak da anılmaktadır. 1881 yılında Sultan 2. Abdulhamit zamanında son cemaat yeri eklenmiş ve Caminin güney yamacında cami dışında kıble tarafında Behzat'ı Veli'nin mezarı bulunmakta olup, buraya bir de saat kulesi inşaa edilmiştir. Behzat Camii nin hemen yanında Behzat deresi akmaktadır.